Ucraina | Zelensky | ' aiuti Usa fondamentali per nostra difesa'

Ecco l’intesa sulla sicurezza Italia-Ucraina: aiuti per “10 anni” e consultazioni “entro 24 ore” per risponde…

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Kiev, 24 fe, (Adnkronos) - "Questo pacchetto non è ordinario, è di fondamentale importanza per la, sia per il suo contenuto che per il segnale che il sostegno o il non sostegno a questo pacchetto invia al mondo". Lo ha detto il presidente ucraino Volodomyrnel suo discorso video notturno, parlando del pacchetto americano bloccato alla Camera dei Rappresentanti. "Le democrazie non dovrebbero ritirarsi dal processo storico, dal processo didi tutti i valori che hanno definito il nostro mondo moderno", ha aggiunto. Il pacchetto diè passato al Senato americano controllato dai democratici, ma finora il presidente della Camera Mike Johnson, repubblicano, si è rifiutato di portare il disegno di legge in Aula per una votazione. "Oggi ho informato i ...