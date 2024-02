Ucraina: Stoltenberg, ‘Kiev più vicina che mai a ingresso nella Nato’

(Di sabato 24 febbraio 2024) Bruxelles, 24 feb. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Due anni dopo l'inizio dell'invasione russa dell', "la situazione sul campo di battaglia rimane estremamente grave". Lo ha detto il segretario generale dellaJensribadendo chepuò continuare a contare sul sostegno dei suoi partner internazionali e che "entrerà. La questione non è se lo farà, ma quando lo farà". L'è ora "piùche mai" all'Alleanza Atlantica, dal punto di vista economico, finanziario e degli aiuti militari". Il capo dell'Alleanza ha sottolineato che "il presidente Putin ha iniziato questa guerra perché voleva chiudere all'la porta dellae negarle il diritto di scegliere la propria ...

