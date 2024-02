**Ucraina: Schlein, ‘sostegno a Kiev oggi più di prima’**

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – "Non ci può esser futuro per l'Ue senza passi avanti decisi su integrazione e politica estera comune. Nell'anniversario" dell'invasione russa dell'Ucraina "l'Ue deve continuare a sostenere con ogni mezzopiù di prima, con la consapevolezza però che, anche in questi due anni, abbiamo visto troppo poco sul versante della politica estera comune europea, serve un ruolo politico e diplomatico più forte dell'Ue. Altrimenti rischia di condannarsi all'irrilevanza". Così Ellyintervenendo alla convention 'Stati Uniti d'Europa'.

Ungheria: Schlein, 'continuare a batterci per non lasciare sola Salis': Basta manganellate sugli studenti e Piantedosi risponda su questo. E' diventato un clima non più accettabile". Così Elly Schlein intervenendo alla convention 'Stati Uniti d'Europa'. affaritaliani

Meloni,in Ucraina equilibrio condizione per ipotesi diplomatica: Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a Kiev per il secondo anniversario della guerra in Ucraina. "Il gioco è sempre lo stesso - ha aggiunto in un breve punto stampa a margine ... gazzettadiparma

Salvini, Schlein: butti felpa Putn, non c’è dubbio su colpa morte Navalny: Roma, 24 feb. (askanews) – “Voglio dire al governo italiano che non ci possono essere dubbi sulla responsabilità di Putin sulla morte di Navalyn” e “vorrei dire al ministro Salvini di buttare la felpa ... askanews