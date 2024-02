Ucraina | raid russi nel sud Zelensky | “Aiuti Usa fondamentali per nostra difesa”

Ucraina, news di oggi sulla guerra: raid russi nel sud. Zelensky: "Aiuti Usa fondamentali"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Pubblicato il 24 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Nel giorni del secondo anniversario dell'invasione dellaa in, che secondo l'Onu ha fatto almeno 10.582 tra i civili, non si fermano gli attacchi di Mosca nel Paese. Secondo le ultime news sulla guerra di oggi, 24 febbraio 2024, un uomo è rimasto ucciso in unrusso e almeno 12 droni sono stati abbattuti sugli oblast di Mykolaiv, Kirovohrad e Odessa. Lo hanno riferito le Forze dimeridionali di Kiev su Telegram, aggiungendo che le forze russe hanno preso di mira le oblast meridionali dell'durante la notte con droni d'attacco Shahed-131/136 e hanno lanciato missili Kh-59 dal Mar d'Azov Uno dei droni abbattuti si è schiantato contro un quartiere residenziale di Odessa, distruggendo parte dell'edificio e provocando un ...

