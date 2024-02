Ucraina | raid russi nel sud Zelensky | “Aiuti Usa fondamentali per nostra difesa”

Ucraina, news di oggi sulla guerra: raid russi nel sud. Zelensky: "Aiuti Usa fondamentali"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ministro dellarusso Sergei Shoigu visita le truppe russe al fronte Nel giorni del secondo anniversario dell'invasione dellaa in, che secondo l'Onu ha fatto almeno 10.582 tra i civili, non si fermano gli attacchi di Mosca nel Paese. Secondo le ultime news sulla guerra di oggi, 24 febbraio 2024, un uomo è

Due anni di guerra in Ucraina: "Ogni morto è come se fosse un familiare": All'epoca, l'Ucraina era in guerra già da otto anni ... Vivere in mezzo a frequenti raid aerei, attacchi di droni e bombardamenti mette alla prova non solo il fisico, ma anche la salute mentale. Ma ... it.euronews

Meloni arrivata a Kiev con von der Leyen,De Croo e Trudeau: (ANSA) - KIEV, 24 FEB - La premier Giorgia Meloni è a Kiev nel secondo anniversario della guerra in Ucraina, e da qui terrà la videoconferenza del G7, in cui interverrà anche Volodymyr Zelensky. gazzettadiparma

