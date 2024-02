Ucraina | premier Meloni giunta a Kiev

Meloni in prima linea sull'Ucraina presiede a Kiev il G7 con Zelensky

(Di sabato 24 febbraio 2024) 7.00 La presidente del Consiglio,, è arrivata nella capitale dell', dopo il volo in Polonia e il viaggio in treno dalla frontiera polacca. Dapresiederà la prima riunione del G7 a guida italiana, a 2 anni esatti dall'invasione da parte delle forze russe. In giornata previsti due incontri con il presidente Zelensky. Presenti nella capitaleanche la presidente della Commissione europea, von del Leyen, ilbelga e presidente di turno Ue, De Croo, e il primo ministro canadese, Trudeau.

Ucraina, Meloni arrivata a Kiev: vede Zelensky e presiede G7: La visita nel giorno del secondo anniversario dell’invasione russa. Con lei Ursula von der Leyen, Alexander De Croo e Justin Trudeau ... adnkronos

G7, Meloni a Kiev. Il vertice si terrà in videoconferenza: Nel giorno del secondo anniversario dall'inizio della guerra, la premier Giorgia Meloni è a Kiev, e da qui terrà la videoconferenza del G7, nel quale interverrà anche il presidente ucraino Volodymyr Z ... tg.la7

Il G7 si riunisce nell’anniversario dell’invasione russa in Ucraina: Un vertice straordinario con la presidenza italiana. Giorgia Meloni ha già raggiunto il confine tra Polonia e Ucraina, ma non c'è ancora conferma ufficiale di Kiev come sede per l'incontro. Nella capi ... ilcorrieredelgiorno