Ucraina | Meloni presiederà G7 da cattedrale di Santa Sofia a Kiev

Giorgia Meloni a Kiev, presiederà la riunione del G7 sull'Ucraina

(Di sabato 24 febbraio 2024) Roma, 24 feb. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgiadal complesso dila riunione del G7 in video collegamento. Il summit, il primo a guida italiana, è in programma dalle 17 alle 18.30 ora locale (16-17.30 in Italia). Parteciperà anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Aconquesta mattina sono arrivati anche la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen, il primo ministro canadese Justin Trudeau, il primo ministro belga Alexander De Croo, presidente di turno dell’Ue. Ladi, la cui costruzione iniziò poco dopo l’anno mille, è stato il primo sito ucraino ad essere inserito tra i patrimoni dell’umanità dell’Unesco e ...