Ucraina | media russi | ' colpito condominio nel centro di Donetsk | morti'

Due anni dall'invasione, leader a Kiev. Zelensky: vinceremo. Von der Leyen: resistenza straordinaria - Mosca, la protesta delle mogli dei soldati: la polizia arresta anche i giornalisti (Video)

Il presidente di Med-Or allarga l'analisi a quello che sta succedendo in Russia e negli Usa. "Stanchezza sull’Ucraina, difficoltà militari, guerra in ... (huffingtonpost)

Usa-Russia: Biden annuncia 500 nuove sanzioni contro Mosca, "Putin deve pagare" per Ucraina e Navalnyj (2): Il capo della Casa Bianca ha annunciato anche nuove restrizioni all'export per quasi cento entità accusate di aver fornito sostegno ... agenzianova

Parla Don Oleh Ladnyuk sacerdote salesiano che aiuta la comunità cattolica più a est d'Europa: Lo incontriamo a Dnipro, città dell’Ucraina orientale dove fa base, porta della regione del Donbass contesa tra Kiev e Mosca. Padre Ladnyuk insegna storia ai ragazzi delle medie e delle superiori, ... dire

Mira, in 150 in piazza per la pace in Ucraina e in Medio Oriente: «Siamo qui a due anni dall’inizio della guerra in Ucraina» ha detto l’assessora alla Pace e Pari opportunità Irene Salieri «per ribadire la necessità di un immediato cessate il fuoco. Un cessate il ... nuovavenezia.gelocal