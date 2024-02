Ucraina: Lupi, ‘pace solo se Kiev resiste’

(Di sabato 24 febbraio 2024) Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “Tutti i partiti hanno partecipato con una loro delegazione all fiaccolata per Alexei Navalny in Campidoglio ed auspichiamo la stessa unità nel sostegno all?: principi di libertà delle democrazie, oggi, si difendono a. Siamo in piena sintonia con la presidente Giorgia Meloni e con il Governo:consentendo l?di resistere all?aggressione potremo arrivare ai negoziati e ad una pace giusta, che tutti vogliamo. La sconfitta diavrebbe conseguenze catastrofiche per l?Europa e per le democrazie occidentali?. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio. L'articolo CalcioWeb.