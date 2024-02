Ucraina: l’Australia introduce nuove sanzioni contro la Russia

(Di sabato 24 febbraio 2024) Canberra, 24 feb. (Adnkronos) - Il governono ha introdotto ulteriori restrizioni finanziarielae un divieto d'ingresso per 55 cittadini e 37 organizzazioni. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Penny Wong. La causa delleè stata "la deportazione di bambini ucraini dalle regioni temporaneamente sotto illlo russo", attribuita da Canberra a Mosca. L'elenco completo delle persone e delle aziende soggette arestrizioni non è stato ancora indicato. "Abbiamo anche sanzionato obiettivi nei settori della difesa, dell'energia, dei media e dei minerali della, nonché obiettivi coinvolti nelle reti di approvvigionamento russe in Bielo, Iran e Corea del Nord", ha affermato il ministro. L'elenco delle ...