Ucraina, la guerra ha stancato la rete: reazioni social crollate da 28 a 1,6%

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il 24 febbraio di due anni fa le truppe russe iniziavano l?offensiva contro l?e, come mai prima di allora era accaduto con altri conflitti, il racconto dellasul campo si...

Le forze israeliane di difesa (Idf) e l’agenzia di sicurezza Shin Bet confermano di aver effettuato ieri sera un attacco con droni nella città di Jenin in ... (ilsole24ore)

Le forze israeliane di difesa (Idf) e l’agenzia di sicurezza Shin Bet confermano di aver effettuato ieri sera un attacco con droni nella città di Jenin in ... (ilsole24ore)

A due anni dall?invasione russa in Ucraina , i contorni delle prossime mosse sono ancora tutti da definire poiché dipendono dagli aiuti ai militari. Tuttavia è ... (ilmattino)

Ucraina, la guerra ha stancato la rete: reazioni social crollate da 28 a 1,6%: Il 24 febbraio di due anni fa le truppe russe iniziavano l’offensiva contro l’Ucraina e, come mai prima di allora era accaduto con altri conflitti, il racconto della guerra sul campo ... ilmattino

Anniversario della guerra in Ucraina, von der Leyen vola a Kiev. Presente anche Meloni per il G7: All'incontro nella capitale ucraina è atteso anche il primo ministro canadese Justin Trudeau. Secondo diversi media proprio in questa occasione si terrà la prima riunione del G7 presieduto dall'Italia ... it.euronews

Il vertice. Meloni in prima linea sull'Ucraina presiede a Kiev il G7 con Zelensky: Sabato il primo summit a guida italiana in videoconferenza. Atteso un annuncio sul protocollo di sicurezza. E il 1° marzo la premier torna da Biden per cementare l’«approccio condiviso» ... avvenire