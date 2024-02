Ucraina | Kiev | ‘abbattuto aereo spia militare russo’

Ucraina, Kiev: 'abbattuto un aereo russo sul mar d'Azov' . Le immagini impressionanti

(Di sabato 24 febbraio 2024), 24 feb. (Adnkronos) – L’afferma di aver abbattuto unrusso A-50. Il velivolo – hanno riferito fonti militari ucraine – sarebbe stato colpito tra le città russe di Rostov sul Don e Krasnodar, a oltre 200 chilometri dalla linea del fronte e i servizi di emergenza avrebbero trovato frammenti di aerei nel distretto di Kanevskoy e spento un violento incendio.La Russia non ha commentato la dichiarazione di. Il capo dell’aeronauticaMykola Oleshchuk ha ringraziato il suo servizio e l’intelligenceper aver contribuito ad abbattere l’– un velivolo di rilevamento radar a lungo raggio – sottolineando si Telegram che l’attacco ha coinciso con la festività ...

