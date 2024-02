Ucraina: incendio presso acciaieria russa nell’oblast di Lipetsk

(Di sabato 24 febbraio 2024) Mosca, 24 feb. (Adnkronos) - Unè divampatoo stabilimento principale dell'NovoSteel,di, a 400 chilometri dal confine ucraino. Secondo i primi rapporti, le fiamme potrebbero essere state causate da un drone, ha detto il governatore regionale diIgor Artamonov sul suo canale Telegram, astenendosi dall'attribuire l'incidente all'. Non ci sono state vittime, ha aggiunto.

