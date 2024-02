Ucraina: incendio presso acciaieria russa nell’oblast di Lipetsk

Ucraina, due anni di guerra. Meloni a Kiev per presiedere il G7, Zelensky: «Avvieremo nuova controffensiva»: Due anni fa iniziava la guerra in Ucraina. E la premier Giorgia Meloni è a Kiev per presiedere la riunione in videoconferenza del G7, in cui interviene anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. unionesarda

Ucraina: incendio presso acciaieria russa nell’oblast di Lipetsk: Mosca, 24 feb. (Adnkronos) – Un incendio è divampato nello stabilimento principale dell’acciaieria russa Novolipetsk Steel, nell’oblast di Lipetsk, a 400 chilometri dal confine ucraino. Secondo i prim ... ilsannioquotidiano

Meloni a Kiev, presiederà la riunione del G7 sull'Ucraina: La premier Giorgia Meloni è a Kiev nel secondo anniversario della guerra in Ucraina, e da qui terrà la videoconferenza del G7, in cui interverrà anche Volodymyr Zelensky. Meloni è giunta nella capital ... ansa