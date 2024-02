Ucraina | G7 | “Russia fermi subito guerra e paghi per i danni inflitti”

Guerra Ucraina, il corpo di Navalny consegnato alla madre. G7: Russia fermi subito la guerra e paghi i danni

Sostegno incrollabile all’Ucraina e più fondi per aiutarla a contrastare la nuova avanzata russa. Da un G7 partito con un po’ di frizioni interne tra la ... (ilfattoquotidiano)

Leader G7, 'beni congelati fino a che Mosca non risarcisce Kiev': BRUXELLES, 24 FEB - "Non è diritto della Russia decidere se o quando pagare i danni causati in Ucraina. Secondo la Banca Mondiale, questi danni superano i 486 miliardi di dollari. Gli obblighi della R ...messaggeroveneto.gelocal

G7: Tajani su "Le Figaro", presidenza italiana guidata da rispetto diritto internazionale: Il rispetto del diritto internazionale guida le azioni dell'Italia come presidente di turno del G7. Lo ha scritto il vicepremier e ...agenzianova

La sede della presidenza regionale illuminata di giallo-blu: "Simbolo di vicinanza alla popolazione Ucraina": "Il Palazzo della Regione Puglia si tinge di blu e giallo - si legge in una nota della Regione - per sostenere simbolicamente e manifestare vicinanza alla popolazione Ucraina in occasione del secondo ...baritoday