Ucraina | G7 | “Russia fermi subito guerra e paghi per i danni inflitti”

Guerra Ucraina, il corpo di Navalny consegnato alla madre. G7: Russia fermi subito la guerra e paghi i danni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 24 febbraio 2024) Pubblicato il 24 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Latra l'e laal centro del G7 di oggi a Kiev, dove si è tenuto simbolicamente il primo summit a guida italiana. I leader del G7 chiedono "alladi cessare immediatamente e totalmente la suadi aggressione e di ritirare incondizionatamente le sue forze militari dal territorio internazionalmente riconosciuto dell'". Nel documento finale del vertice i leader chiedono inoltre "a tutti i Paesi di rispettare il diritto internazionale e di non convalidare o condonare in alcun modo i tentativi delladi acquisire territorio attraverso la forza". "Non riconosceremo mai – si legge ancora – le cosiddette 'elezioni', passate e future, tenute dallanei territori ...