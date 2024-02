Due anni di guerra in Ucraina

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di sabato 24 febbraio 2024) Duedall’inizio dell’e dellanza. Oggi il secondoversario con vari leader internazionali acapitale, in questi due, ha resistito inpugliese, di: salvo qualche settimana in Italia non ha mai abbandonato il Paese che era assediato.è un produttore artigianale di capocollo, filetto lardato, pancetta e salame. Il 2 febbraio in visita ac’eraal quale, i due in un centro commerciale di ...