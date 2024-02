Ucraina | due anni di guerra | Zelensky perde consensi | Russia avanza | la situazione

Due anni dopo l'invasione dell'Ucraina: la guerra continua. Premier Meloni a Kiev per il G7 - Aggiornamento del 24 Febbraio delle ore 08:54

(Di sabato 24 febbraio 2024), duedall’inizio dellainizia are, lasempre di più: il punto dellaDuedall’inizio del conflitto in. Non è cambiato nulla rispetto lo scorso anno e nemmeno nel 2022. Quello che cambia, invece, è il numero delle vittime che tende ad aumentare sempre di più. Sia da una parte che dall’altra. Più di 10mila i civili ucraini che hanno perso la vita. Tra questi 575 minori. I feriti sono più di 20mila. Quasi 50mila sono i soldati russi uccisi. Un bilancio che, con il trascorrere dei giorni, aumenta sempre di più. Lanon cambia. I due eserciti continuano a combattere per il Donbass. Ma anche per un ...