Ucraina | due anni di guerra È ufficiale | un flop le sanzioni

Due anni di guerra in Ucraina

(Di sabato 24 febbraio 2024) Zuppa di Porro. Duedie il Foglio ci ripensa su debolezza Putin. I managanelli e le manifestazioni. Giustizia ad orologeria su Vannacci. Imbarazante intv alla Ferragni e quella domanda assurda che rivela tutto. I sondaggi di Pagnoncelli e Decaro per tyerzo mandato. Mattarella sulla volgaritàù delle accuse alla Meloni. Bilo la intervista. Cazzullo contro Muskma salva Gates. GiTrovati spiega bene il Btp valore sul Sole Il 29 la festa per i 50del Giornale #rassegnastampa24feb L'articolo proviene da Nicola Porro.

Putin attacca la Nato La Lituania si prepara allo «scenario peggiore» con tank tedeschi, rifugi antiaerei e chiusura frontiere Bielorussia: La Lituania sta acquistano carri armati Leopard 2 dalla Germania. La mossa è dettata dalla crescente preoccupazione di Vilnius per una possibile invasione della Russia, come spiegato ... ilgazzettino

Ucraina Russia, due anni di guerra: notizie in diretta. Meloni è arrivata a Kiev: presiederà il G7 dalla cattedrale di Santa Sofia: Kiev, 24 febbraio 2024 – La premier Giorgia Meloni è a Kiev nel secondo anniversario della guerra in Ucraina, e da qui terrà la videoconferenza del G7, in cui interverrà anche Volodymyr Zelensky. quotidiano

Due anni di guerra in Ucraina, Meloni: "Attenti a non essere vittime della propaganda": "All'inizio si pensava a una guerra lampo e non lo è stata. Poi si pensava" che la Russia avrebbe "occupato metà del territorio ucraino e non è successo. Poi l'Ucraina ha liberato parte suoi territori ... ilgiornale