Ucraina: Borghi (Iv), ‘continuare ad essere al suo fianco’

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – "Oggi sono esattamente due anni dall?inizio dell?invasione di Putin in. Molti sostenevano che sarebbe caduta in un paio di giorni, ma l?ha dimostrato orgoglio, tenacia ed ha saputoun popolo che lotta per la sua indipendenza, la sua libertà e la sua democrazia. Come Europa ed Occidente siamo stati e dobbiamo continuare adal loro fianco, perché la loro libertà è la nostra. Slava Ukraini". Così sui social il senatore Enrico, capogruppo al Senato di Italia viva.