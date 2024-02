Ucraina: a Milano oltre 1500 in corteo per ricordare secondo anno invasione russa

(Di sabato 24 febbraio 2024), 24 feb. (Adnkronos) - Due cortei, a, per chiedere la fine di ogni ostilità e il ritorno alla pace. Il pomeriggio di oggi vede due grandi manifestazioni in svolgimento, la prima organizzata dall'Uami con il patrocinio del Consolato generale dell'e il supporto dell'ufficio del Parlamento europeo a, peri due anni dall'inizio dell', l'altra organizzata dalle associazioni palestinesi in Italia per chiedere lo "stop al genocidio" nella striscia di Gaza. La questura di, in linea con le determinazioni del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, ha predisposto un articolato dispositivo di sicurezza per garantire lo svolgimento delle manifestazioni, evitando che le ...

Due anni di guerra in Ucraina, alla manifestazione al Parlamento Ue una bandiera di 30 metri: (Agenzia Vista) Bruxelles, 24 febbraio 2024 Ecco le immagini della manifestazione che si è svolta davanti al Parlamento europeo in occasione dei due anni della guerra in Ucraina. In piazza anche una b ... quotidiano

Shevchenko, l’appello per l’Ucraina: “Due anni di guerra, serve prendere posizione e tenere alta l’attenzione”: "Ciao a tutti gli italiani e ciao alla mia città preferita, Milano. Ho vissuto con voi i migliori anni e le migliori emozioni della mia carriera. Oggi sono due anni dall'inizio dell'invasione totale d ... gonfialarete

Ucraina: a Milano oltre 1500 in corteo per ricordare secondo anno invasione russa: Milano, 24 feb. (Adnkronos) - Due cortei, a Milano, per chiedere la fine di ogni ostilità e il ritorno alla pace. Il pomeriggio di oggi vede due grandi manifestazioni in svolgimento, la prima organizz ... affaritaliani