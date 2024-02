Ucraina, a Fazzolari l'onorificenza dell'Ordine del Principe Yaroslav il Saggio

(Di sabato 24 febbraio 2024) Lo riferisce Palazzo Chigi "Nell'ambito delle celebrazioni del secondo anniversario dell'aggressione russa all', il sottosegretario Giovanbattistaè stato decorato dal presidente dell', Volodymyr Zelensky, dell'onorificenza dell'Ordine delil(III grado)". Lo riferisce Palazzo Chigi, spiegando che l'onoreficenza è stata data "per il significativo contributo personale al rafforzamento della cooperazione interstatale, al

"Il fatto che Vladimir Putin in Italia si sente a casa non è altro che propaganda, soltanto disinformazione". A dirlo è il sottosegretario a Palazzo Chigi ... (ilfoglio)

Meloni, missione Kiev: oggi patto con Zelensky. E poi vertice da Biden il primo marzo: Sarà un tour-de-force senza precedenti. Kiev, Washington, Toronto. Giorgia Meloni si gioca tutto in una settimana. C’è in ballo il sostegno dell’Italia ...ilmessaggero

Zuppi: “Guerra in Ucraina Papa continua a lavorare per la pace”/ “Atrocità insopportabili, è uno scandalo”: A due anni dall’inizio della guerra in Ucraina, scoppiata in seguito all’invasione russa, il cardinale Matteo Zuppi torna a interrogarsi sulla pace. «È davvero così necessario il dolore a cui stiamo ...ilsussidiario

Meloni prende le distanze da Salvini sulla morte di Navalny: “Chiara responsabilità del regime russo”: Giovanbattista Fazzolari, pochi giorni fa ai microfoni di Fanpage.it. L'attenzione di Meloni è poi rimasta sulla Russia: sono passati due anni dall'invasione dell'Ucraina, e la guerra non sembra ...fanpage