UAE Tour 2024 | tappa di oggi Louvre Abu Dhabi Museum-Abu Dhabi Breakwater | orari | percorso | tv | streaming | favoriti

UAE Tour - Tim Merlier dominante: due volate su due per il belga, rivivi quella della 4a tappa - Ciclismo video

(Di sabato 24 febbraio 2024) L’UAEsi avvia verso la conclusione. Sesta delle sette tappe in programma, laAbu-Abudi 138 chilometri; ultima occasione per i velocisti per potersi portare a casa un successo importante.Frazione quasi tutta pianeggiante, che passerà nella prima parte sul circuito di Yas Marina, che ospita il Gran Premio di Formula 1 dal 2009. Subito dopo il secondo traguardo volante della Sorbonne University c’è un dentello che può creare qualche piccolo grattacapo, ma nemmeno troppo esagerato; sarà poi pianura fino al traguardo.Nelle prime due volate il re è stato Tim Merlier (Soudal Quick-Step) ed il belga vorrà il terzo successo della sua ...