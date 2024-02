Tutti assolti: le reazioni: "Lucini è stato corretto. La sentenza lo conferma"

(Di sabato 24 febbraio 2024) "Unache rila correttezza e la serietà del suo operato amministrativo e della sua Giunta a servizio della città, mai messe in discussione in questi anni". Così Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera dei Deputati, commenta la notizia della assoluzione dell’ex sindaco di Como, Mario, per la vicenda delle paratie antiesondazione del Lago di Como, radicando definitivamente, dopo nove anni di vicenda processuale, la decisione già presa dalla Corte di Appello. Giovedì la Corte di Cassazione ha infatti chiuso definitivamente, assolvendogli imputati, la maxi-inchiesta della Procura di Como sul cantiere delle paratie anti-esondazione del lago, indagine che nel 2015 aveva portato anche ad alcune misure restrittive. Con l’ex sindaco Mario, sono stati ...