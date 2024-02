Tusk vota von der Leyen | sbloccato il Pnrr alla Polonia

Meloni al bivio in Europa dopo il successo di Tusk in Polonia: verso il sostegno a Ursula von der Leyen e più…

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ultime notizia dall’Unione europea che sbiadisce e suggerisce l’Ue che verrà. La Commissione è pronta ad approvare il primo pagamento per ladallo strumento di ripresa e resilienza dell’Ue, già questa settimana. Poco dopo essere al potere, il nuovo governo del primo ministro Donaldaveva chiesto una prima rata di 6,3 miliardi di euro dai quasi 60 miliardi di euro stanziati per lanell’ambito del Fondo per la resilienza e la ripresa. I fondi erano stati congelati a causa delle preoccupazioni per lo stato di diritto nel paese sotto il precedente governo nazionalista di Law and Justice (PiS, Ecr). Il governo PiS era accusato di avere indebolito l’autonomia della magistratura con le sue riforme. Con il cambio di governo il nuovo primo ministroha messo in campo un pacchetto di riforme che ...