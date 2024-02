TS – “Milan ha ottimi ingredienti” E sull’Atalanta cita Guardiola

Pioli Masterchef: "Milan ha ottimi ingredienti". E sull'Atalanta cita Guardiola

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 24 febbraio 2024) 2024-02-24 13:21:38 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: Pioli Masterchef: “Ho” Un Pioli che si prepara ad usare glòimigliori per il suo: “Adoro Masterchef, adoro Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli. Non so cucinare, ma adoro mangiare. La società mi ha messo in mano gligiusti per avere una squadra equilibrata e competitiva. Se togliamo la partita di Monza, nelle precedenti partite di media abbiamo concesso 3 tiri in porta in meno a partita rispetto a inizio campionato. A Monza, abbiamo preso due gol evitabili. Anche in 10, sul 2-2, volevamo vincere la partita perchè questa è la mentalità della squadra”. “Atalanta come dice” Un ultimo passaggio sulla difesa: “Kjaer è un leader, sa parlare al ...