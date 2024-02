Truffa dello squillo, cos'è e come riconoscere i prefissi telefonici

(Di sabato 24 febbraio 2024) Bologna, 24 febbraio 2024 – Rispondere al telefono e vedersi prosciugato il proprio credito. Viene chiamata Wangiri, ma è conosciuta anche. E' tornata di moda una pericolosissima quanto comunetelefonica, nata in Giappone, che consiste nel chiamare dall'estero un utente facendo solo unosul suo telefono, nel tentativo che poi richiami per sapere chi è. A quel punto, iltore spillerà i soldi presenti sulla sua sim, addebitando le spese della chiamata, in alcuni casi anche l’intero credito. Di più: nei casi più gravi, la chiamata può attivare anche servizi di abbonamento indesiderati. Potrebbe capitare a chiunque e, nonostante si tratti di un sistema di raggiro risalente già al 2002, è usatissimo ancora oggi. ...

