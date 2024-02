Treviglio, al via i lavori per la nuova comunità di minori

(Di sabato 24 febbraio 2024). Sono state presentate oggi laeducativae l’appartamento per i neo maggiorenni diche ospiteranno 10 adolescenti e 2 neo maggiorenni del territorio in via Casnida 19. Monsignor Giuseppe Vegezzi, ausiliare dell’Arcivescovo di Milano, ha benedetto l’avvio deiche ristruttureranno i locali della Fondazione Mons. Ambrogio Portaluppi, trasformandoli in una casa accogliente per ragazzi pre-adolescenti e adolescenti che, per vari motivi, non vivono o non possono più vivere nel nucleo familiare d’origine. Il nuovo servizio di accoglienza residenziale sarà aperto dal prossimo autunno ed è una co-progettazione tra l’Ambito Risorsa Sociale della Gera d’Adda e la Fondazione Mons. Portaluppi. Saranno una struttura a carattere comunitario ed un ...