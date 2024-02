Treno per Orio, stop al cantiere in via Rovelli: «Alla ditta manca un permesso»

BERGAMO. I lavori propedeutici fermati per l'assenza della concessione per l'occupazione di suolo pubblico. La polizia locale ha fatto smontare l'area.

