Travaglio assolto in Cassazione | non ha diffamato il sindaco di Milano Giuseppe Sala

Travaglio assolto in Cassazione, non ha diffamato Sala

(Di sabato 24 febbraio 2024) La quinta sezione della Corte dihail direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco, annullando senza rinvio la condanna di primo e secondo grado per diffamazione nei confronti deldi. Il fatto non costituisce reato. Tutto partì da alcune frasi dette dal giornalista nel corso della trasmissione Otto e mezzo, nel giugno 2018, dopo che sul quotidiano uscì un articolo su un finanziamento da 50mila euro per la campagna elettorale del 2016 da parte del costruttore Luca Parnasi, poi coinvolto in un’inchiesta sullo stadio della Roma che toccò anche i 5 Stelle.parlò di un incontro tra ildie il costruttore, nel marzo del 2018, in cui ...

