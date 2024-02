Travaglio assolto in Cassazione | non diffamò il sindaco Sala sul finanziamento del costruttore Parnasi “Il fatto non costituisce reato”

Travaglio assolto in Cassazione, non ha diffamato Sala

(Di sabato 24 febbraio 2024) La V sezione della Corte dihain via definitiva il direttore delQuotidiano, Marco, difeso dall’Avv. Caterina Malavenda, accusato di aver diffamato ildi Milano, Beppe. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza con la quale la Corte d’appello di Milano, confermando quella del Tribunale, lo aveva condannato, disponendo chefosse risarcito, per quanto detto il 15 giugno 2018. Durante la trasmissione ‘Otto e mezzo’, il giornalista aveva parlato delche nel 2016ha ricevuto dalLuca, dicendo espressamente che era stato lecito. Quando nel 2018era stato arrestato per l’inchiesta sullo ...

