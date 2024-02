Trasformata in Madre Teresa | la frase che scatena il Codacons

Chiara Ferragni, Codacons contro l'intervista al Corriere: "Trasformata in Madre Teresa"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Continua a tuonare contro la stampa e l'informazione il, da mesi sulle barricate sul caso dei pandori by Chiara Ferragni, senza contare l'ormai mitologica guerra legale con il marito Fedez. L'associazione di consumatori dopo aver annunciato una diffida nei confronti di Fabio Fazio che ospiterà domenica 3 marzo l'imprenditrice e influencer a Che tempo che fa, sul Nove, punta il dito sull'intervista odierna al Corriere della Sera. "È una cosa gravissima, rappresenta un degrado del giornalismo italiano che lascia perplessi e basiti, perché noi tutori dei consumatori nell'informazione e nella stampa crediamo molto", afferma il presidente Carlo Rienzi in una dichiarazione all'Adnkronos. "L'intervista è proprio l'anteprima di quello che succederà durante la trasmissione di Fazio, di cui noi abbiamo chiesto la sospensione ed il sequestro", tuona Rienzi. ...

