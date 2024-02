Trasferta catalana per i baby del Pontelagoscuro

(Di sabato 24 febbraio 2024) I giovani dell’Acdin campo a Barcellona. Si tratta di un viaggio e torneo europeo che si terrà dal 28 marzo al 1° aprile prossimo, organizzati dal Barcelonista Sporturismo, in Catalogna a Lloret de Mar. La società dell’Acdsarà rappresentata da ben quattro formazioni giovanili, precisamente due categorie esordienti anno 2011, una degli esordienti anno 2012 ed un’altra squadra pulcini anno 2014. "Si tratta di una bella opportunità – spiega entusiasta Paolo Fava, vicepresidente dell’Acd– per il nostro settore giovanile dell’Acd. Un gruppo complessivo di 120 persone tra ragazzi, dirigenti e genitori accompagnatori. Il nostro programma prevede la partenza il 27 marzo alla sera con più pullman, faremo il viaggio di notte e poi all’arrivo ci sistemeremo. Si ...

