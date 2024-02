Trasduzioni | installazione artistica e sensoriale dell’Associazione Altrememorie

L'installazione sensoriale per scoprire il mondo della sordità arriva a Udine

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di sabato 24 febbraio 2024) Dopo una prima sperimentazione nel 2023, che ha riscosso una buona partecipazione di pubblico, stimolando attivamente molte persone sui temi esposti, il gruppo di lavoro ha deciso di continuare la ricerca e lo sviluppo creando una nuova versione di “”, l’per la direzione creativa di Giovanni Chiarot e Matteo Carli. Instaurare una forma di dialogo condiviso con le persone sorde, che possa fungere da base per una relazione, attraverso l’invenzione di un linguaggio inedito, condiviso in uno spazio indefinito, che unisce due mondi. Questo l’obiettivo che sta alla base dell’opera che verrà esposta al pubblico nel mese di marzo in due tappe in Friuli Venezia Giulia nelle città di Udine e di Trieste. ...