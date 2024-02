Transgender morta dopo aggressione nei bagni di una scuola | il video svela la verità

Il giallo della trans precipitata dal terrazzo e morta dopo un volo di 20 metri

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 24 febbraio 2024) Una ragazzaha subito un’neidi una. In undiffuso dalla polizia, emergono drammatiche testimonianze Una morte assurda, che si trascina dietro dubbi non ancora risolti e che ha scatenato una battaglia politica, legata all’identità di genere. In unastatunitense una ragazzadi sedici anni è stata aggredita da tre coetanee. L’hanno presa a pugni, trascinata a terra e fatto perdere i sensi.un ricovero lampo in ospedale, Nex Benedict è. Solo l’autopsia chiarirà cosa sia successo al suo corpole percosse subite. La Polizia è intervenuta e ha iniziato le indagini per andare a fondo sulla vicenda – Cityrumors.itNex era cosciente quando si trovava ...