Tragedia sul lavoro | Campofelice di Roccella e Lascari piangono Mario Cirincione

(Di sabato 24 febbraio 2024) Una folla composta da oltre 500 persone ha gremito ieri pomeriggio la chiesa parrocchiale San Michele Arcangelo diper dare l’ultimo saluto a, l’operaio di 49 anni deceduto mercoledì scorso in un tragico incidente sul. Una celebrazione sentita e partecipata, scandita da dolore, commozione e rispettoso silenzio. Ad officiare il rito funebre sono stati i parroci didi, le due comunità doveviveva e lavorava, unite nel cordoglio: Don Pino Cigno e Don Saverio Martina. “Sarai già tra gli angeli in paradiso”, ha detto Don Cigno, ricordando la bontà d’animo e l’operosità della vittima. Avrebbe dovuto presenziare anche il Vescovo di Cefalù, Mons. Giuseppe Marciante, impossibilitato per un ...

Un operaio edile di 50 anni è morto a Campofelice di Roccella, in provincia di Palermo , investito dal crollo del muro di una casa in ristrutturazione.

