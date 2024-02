Tragedia in mare: uomo trovato morto a Punta Ala

Si conclude in tragedia la crociera di Neymar . Un noto youtuber e influencer, Carlos Alberto Mota, si sarebbe getta to in mare dopo una discussione con la sua ... (corrieredellosport)

Teramo - La donna di 82 anni non ha resistito ai traumi riportati nell'incidente vicino alle strisce pedonali Maria Pagliara , 82 anni, di Silvi, è deceduta in ... (abruzzo24ore.tv)

RAI Calabria, parte domani la maratona per ricordare la tragedia di Cutro.: Tre giorni di vera mobilitazione anche per la RAI, che a Cutro c’è già da ieri e rimarrà fino alla conclusione delle manifestazioni in programma per ricordare questa terribile tragedia del mare che es ... primapaginanews

Tragedia di Cutro, CISL e ANOLF Calabria: commemoriamo e rendiamo omaggio alle vittime: Tonino Russo, Segretario Generale della CISL Calabria, e Alexander Marian Dudut, Presidente dell’ANOLF calabrese ricordano il naufragio di Steccato di Cutro ... cosenzapost

Tragedia in mare: uomo trovato morto a Punta Ala: Grosseto, 24 febbraio 2024 – Tragica scoperta in mare a Punta Ala (Grosseto) dove questa mattina, 24 febbraio, il corpo di un uomo è stato ritrovato senza vita nella zona del porto. Inutili i soccorsi ... lanazione