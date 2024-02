Tragedia a Punta Ala | l’imprenditore Aretino Andrea Nocentini trovato morto dopo una caduta dalla barca

Tragedia in mare: uomo trovato morto a Punta Ala

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 24 febbraio 2024) Una tragica scoperta ha scosso la tranquillità diAla questa mattina mattina, quando il corpo senza vita di, 58 anni, imprenditore di Arezzo, è stato recuperato dalle acque del porticciolo. La prima impressione di un misterioso evento si è dissolta, rivelando invece un drammatico incidente avvenuto nella notte., lavorava presso l’An Rappresentanze di Pieve al Toppo., socio del locale Marina Club, era uscito a cena con amici e successivamente si era diretto verso la sua imzione ormeggiata nel porto. Purtroppo, il destino ha voluto che forse, per un incidente insignificante, sia precipitato in mare, provocandogli un impatto fatale alla testa. Le autorità, giunte sul luogo in risposta all’allarme intorno a mezzogiorno ...