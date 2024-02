Traffico Roma del 24-02-2024 ore 17 | 30

Blocco traffico a Roma: domani 25 febbraio stop alle auto. Gli orari e tutte le informazioni

(Di sabato 24 febbraio 2024) Luceverdeben trovati all’ascoltonel complesso scorrevole sulla rete viaria della capitale sulla diramazionenord chiuso per lavori fino alle 21 di questa sera svincolo di Settebagni in entrata direzioneinevitabile la formazione di code che segnaliamo tra Castelnuovo di Porto è Settebagni in pieno svolgimento in zona San Lorenzo una manifestazione corteo partito da Piazza dei Sanniti con proseguimento su via dei Volsci via degli Equi via dei Sabelli e via degli Ausoni termine manifestazione previsto per le 18 altra manifestazione con corteo tra Piazza dell’esquilino ai Fori Imperiali passando per via Cavour e Largo Corrado Ricci possibili rallentamenti o deviazioni per 10 linee di bus termine vento previsto per le 19:30 manifestazione fino alle 19 in piazza di Porta Pia possibili ripercussioni ...