Traffico Roma del 24-02-2024 ore 15 | 30

Blocco traffico a Roma: domani 25 febbraio stop alle auto. Gli orari e tutte le informazioni

(Di sabato 24 febbraio 2024) Luceverdeben trovati all’ascoltorallentato per un incidente sulla complanare della via Cristoforo Colombo all’altezza dell’incrocio con via anacreonte verso Ostia circolazione nel complesso scorrevole sulla restante rete viaria della capitale in pieno svolgimento in zona San Lorenzo una manifestazione con corteo i partecipanti partite alle 15 da Piazza dei proseguiranno lungo via dei Volsci via degli Equi via dei Sabelli e via degli Ausoni termine manifestazione previsto per le 18 tra le 15:30 e le 19:30 altra manifestazione con corteo da piazza dell’esquilino ai Fori Imperiali passando per via Cavour e Largo Corrado Ricci possibili il rallentamento deviazioni per 10 linee di bus maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it da Patrizia Ferrara è tutto Grazie per l’attenzione ...