Traffico Roma del 24-02-2024 ore 10 | 30

Blocco traffico a Roma: domani 25 febbraio stop alle auto. Gli orari e tutte le informazioni

(Di sabato 24 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità mobilità iniziamo con la rete tram conclusi i lavori di rinnovo dei Binari a ponte Garibaldi è stato ripristinato da oggi il servizio dei tram sulla linea 83 Casaletto e Piazza Venezia le altre notizie oggi pomeriggio in centro a partire dalle 15:30 è in programma una manifestazione con corteo tra Piazza dell’esquilino via Cavour e via dei Fori Imperiali possibili rallentamenti o deviazioni per 10 linee di bus sempre nel pomeriggio odierno corteo anche a San Lorenzo tra Piazza dei Sanniti via dei Volsci via degli Equi via dei Sabelli e via degli Ausoni infine ancora oggi pomeriggio manifestazione politica a Porta Pia con possibili più deviazioni bus dettagli aggiornamenti sumobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità