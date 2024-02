Traffico Roma del 24-02-2024 ore 09 | 30

Blocco traffico Roma 25 febbraio 2024: orari e deroghe

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 24 febbraio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto e non mento ilsulla rete viaria in entrata acon code sulla Cassia tra loggiato e la Storta chiusa per raffiche di vento via di torricola conferma per Daniela sede stradale la chiusura anche di viale dell’Università all’altezza di Viale Castro Pretorio in direzione di Viale Ippocrate in corso lavori di potatura a Testaccio con chiusura di via Galvani nel tratto via Franklin via Zavaglia Limbiate le linee bus sul percorso il termine degli interventi è previsto intorno alle ore 17 di oggi sempre per potature su via della Magliana riduzione di carreggiata tra via dei Togni e via di Villa Bonelli nei due sensi di marcia con possibili chiusure altemporanea nella fascia oraria 718 gli interventi sono previsti anche domani domenica 25 febbraio chiusa fino alle ore ...