Traffico Roma del 24-02-2024 ore 09 | 00

Blocco traffico Roma 25 febbraio 2024: orari e deroghe

(Di sabato 24 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità chiuso fino alle ore 21 di questa sera non quella di formazione dinord lo svincolo di Settebagni in entrata in direzione del la polizia locale comunica la chiusura di via di torricola per raffiche di vento lavori di potatura in corso a Testaccio con chiusura di via Fani nel tratto via Franklin via zabaglia deviate le linee bus 718 719 775 termine interventi previsto intorno alle 17 di oggi dalle ore 15 alle ore 18 si svolgerà una manifestazione con corteo in partenza e arrivo a Piazza dei Sanniti chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti co modifica inevitabili anche per il trasporto locale alle ore 15:30 alle 19:30 poi un’altra manifestazione con corteo che partendo da piazza dell’esquilino giungerà a via dei Fori Imperiali percorrendo via Cavour ...