TourismA di Firenze: la proposta di Borghi Etruschi per le destinazioni turistiche del litorale e Tuscia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 24 febbraio 2024)diè il salone dell’archeologia e del turismo culturale che ogni anno si tiene a– quest’anno alla decima edizione – una spazio per operatori turistici e pubblico, tra i quali non mancano gli esperti del settore, che credono nella forza del nostro patrimonio artistico. Un patrimonio che è la leva indiscussa e trainante di tutto il turismo italiano”. A parlare in un comunicato stampa è Francesca Toto, Destination Manager di. “Tra le belle conferenze di2024 ho potuto apprezzare il lavoro di Agostino De Angelis. – si legge nel comunicato – quello del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia che ha investito, in questa tre giorni di, con un proprio stand. Ieri la giornata con gli operatori ha visto il sold out ...