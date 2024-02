Torna 'Corri con l'Avis'. La gara cambia: percorso di 10 chilometri. Attesi 1.500 podisti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 febbraio 2024)l’appuntamento targatocon, la diecicompetitiva (non più la classica maratonina) abbinata alla passeggiata ecologica (da tre, sei o dieci) organizzata dalla polisportiva Avis Imola con il patrocinio del Comune. La data da segnare in agenda per la 48esima edizione dell’evento, valido come prova per il campionato Uisp di corsa su strada, è domenica 10 marzo. Partenza alle 9.30 con ritrovo dalle 7.30 in piazza Matteotti, per il ritiro dei pettorali per i competitivi. Per i camminatori della passeggiata ecologica, si parte alle 8. Ilper entrambi gli appuntamenti prevede la partenza da via Mazzini, i partecipanti percorreranno, poi, viale Dante, via Fratelli Rosselli, via Galli, via Atleti Azzurri, via Kennedy, la rotonda di Codrignano, ...