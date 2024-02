Torino, minacciata e perseguitata per aver raccontato sui social di voler cambiare sesso: due arresti

(Di sabato 24 febbraio 2024) La Polizia di Stato diha eseguito due ordinanze di custodia cautelare emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale dia carico di due 30enni responsabili, a vario titolo, di stalking nei confronti di una vittima che suiaveva esternato la propria esperienza nel delicato percorso di cambio di. La persona ha denunciato, in diverse occasioni, offese, minacce e pubblicazioni di dati personali su diversi canali attivati presso una nota piattaforma di streaming, con registrazioni e dirette colme di odio transfobico e con l’obiettivo di indurla ad interrompere il proprio iter di transizione di genere e di farla tacere circa la propria condizione emotiva. A questi hate-speech, erano seguiti anche episodi di pedinamento fisico, diffusione dei dati anagrafici, ricatti e intimidazioni ...

