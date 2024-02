Torino | infortunio per Tameze | salta Roma | Fiorentina e Napoli

Torino, infortunio per Tameze: il comunicato

(Di sabato 24 febbraio 2024) Nuovoin casa. Al Filadelfia l’ultimo a fermarsi è stato Adrienche “ha riportato durante l’allenamento di ieri un interessamento distrattivo di basso grado al bicipite femorale destro, la prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica dell’” fa sapere il club in una nota. I tempi di recupero si aggirano intorno ai quindici giorni, il giocatore salterà le sfide contro, con l’obiettivo di rientrare per la gara contro l’Udinese del prossimo 17 marzo. Fin qui l’ex calciatore del Verona ha collezionato 23 presenze tra Serie A e Coppa Italia, senza però riuscire a trovare il gol. SportFace.

