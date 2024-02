Torino | Buongiorno stringe i tempi di recupero

Buongiorno stringe i tempi del recupero: sabato con l’Inter vuole esserci

(Di sabato 24 febbraio 2024) Alessandroè pronto a tornare in campo con anticipo dopo l’infortunio: illo aspetta a inizio settimana Buone notizie per Alessandro: è arrivato il momento dire ie forzare per arrivare alcompleto. Tutto procede nel migliore dei modi. E in questo fine settimana, con la squadra che domenica partirà alla volta di Roma, lui resterà aper proseguire il lavoro assieme ai preparatori atletici. La prossima settimana potrebbe addirittura aggregarsi definitivamente al gruppo e allenarsi regolarmente con i compagni. Lo scrive Tuttosport.