Tom Cruise, sarebbe “già finita” la storia con Elsina Khayrova

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tomtorna single. O almeno è quanto sotiene la stampa britannica. Secondo il magazine The Sun, infatti,già giunta al capolinea latra l’interprete di Top Gun e la socialite di origini russe. Voci confermate solo in parte dai media d’Oltreoceano, secondo i quali potrebbe non trattarsi di una rottura definitiva. Tomed: amore al capolinea Le voci di una presunta frequentazione tra Tomedsi susseguono da alcuni mesi: l’attore americano e la socialite russa sono stati avvisati insieme in più occasioni a Londra, città in cui lei vive, mostrandosi affiatati e complici. Tuttavia, stando ad alcune fonti vicine alla coppia, la ...