Tom Cruise | «è già finita» con la socialite russa Elsina Khayrova

Tom Cruise torna single: già finita la storia con la socialite russa Elsina Khayrova, figlia di un...

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di sabato 24 febbraio 2024) Dal Sun si dicono certi: «I due - che vivono nello stesso condomino londinese - sono rimasti in buoni rapporti, ma per l’attore la relazione ha fatto il suo corso». Per PageSix, invece, la porta non è del tutto chiusa: «Con lui non si sa mai cosa può accadere. Di certo ha voluto raffreddare la situazione, che stava correndo troppo velocemente»